На выезде из Омска таксист выстрелил в водителя фуры за поцарапанное зеркало

Водителю такси тоже досталось от «фуриста». Его телесные повреждения будут осматривать медики

В Кировском округе Омска в районе улицы 2-ой Солнечной между водителями произошел конфликт, закончившийся стрельбой. По предварительным данным, водитель фуры при перестроении в крайний левы ряд поцарапал зеркало автомобилю такси. В ходе ссоры таксист достал пистолет.

- Между мужчинами возник спор, переросший в драку, в результате: водитель такси дважды выстрелил из травматического пистолета. Одним из выстрелов ранил омича. Врачи после госпитализации диагностировали у мужчины многочисленные телесные повреждения, в том числе и огнестрельное ранение, – уточнили в полиции.

Раненный водитель фуры обратился за медпомощью, также ему назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести причиненного вреда здоровью. Таксист тоже должен пройти медицинское освидетельствование.

Отметим, что на месте потасовки был обнаружен травматический пистолет МР-79-9ТМ и две гильзы. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ). Полицейские разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.