В Омске оперативники накрыли порностудию web-камщиц

За свою работу девушки получали весьма приличную зарплату - до 200 тыс. рублей Фото: Александр РОГОЗА

Сотрудники СОБРа и Росгвардии накрыли подпольную порностудию, организованную двумя жителями Омска. В ходе облавы были задержаны 12 девушек в возрасте от 18 до 25 лет. На территории арендуемого помещения были настроены видеотрансляции для зарубежных интернет-сервисов. В распоряжение «КП-Омск» попали кадры момента задержания.

- Предварительно установлено, что двое местных жителей 1992 и 1995 годов рождения арендовали в центре Омска три помещения общей площадью более 250 квадратных метров, где проводили съемку порнографии, – сообщили в полиции.

Как отмечают в УМВД, каждая из девушек вела прямые трансляции порнографического содержания, общаясь с иностранными пользователями сайтов на английском языке. За свою работу девушки получали от 30 до 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело за незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. Одного из организаторов отправили за решетку, второму - избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Еще двое получили подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.