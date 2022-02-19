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Общество19 февраля 2022 8:57

Омскую детскую поликлинику № 2 возглавила Елена Шалыгина

До этого главврачом медучреждения был Камиль Мингаиров
Виктория КОВЕРНЕВА
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С начала года в омских больницах перетасовали главврачей

С начала года в омских больницах перетасовали главврачей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне в детской городской поликлинике № 2 имени В. Е. Скворцова сменился руководитель. По данным ЕГРЮЛ, возглавила медучреждение Елена Шалыгина.

Ранее Шалыгина была главврачом детской городской больницей № 1 на улице Степанца. Теперь учреждением временно руководит Наталья Раздьяконова.

Отметим, поликлинику №2 с 2015 года возглавлял Камиль Мингаиров. В начале февраля 2022 года его назначили главврачом городской больницы № 17.