Омскую детскую поликлинику № 2 возглавила Елена Шалыгина

С начала года в омских больницах перетасовали главврачей Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне в детской городской поликлинике № 2 имени В. Е. Скворцова сменился руководитель. По данным ЕГРЮЛ, возглавила медучреждение Елена Шалыгина.

Ранее Шалыгина была главврачом детской городской больницей № 1 на улице Степанца. Теперь учреждением временно руководит Наталья Раздьяконова.

Отметим, поликлинику №2 с 2015 года возглавлял Камиль Мингаиров. В начале февраля 2022 года его назначили главврачом городской больницы № 17.