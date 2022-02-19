Ковид унес жизнь десятимесячного малыша, доставленного в Омск из Тары

Штамм «омикрон», в отличии от предыдущих, массово поражает детей Фото: Артем КИЛЬКИН

Десятимесячный ребенок, которого пару дней назад доставили в Омск вертолетом санавиации из Тары, скончался. Спасти малыша медикам не удалось, сообщает РИА «СуперОмск».

Напомним, 16 февраля ребенка экстренно транспортировали в омскую больницу из Тары. Врачи диагностировали у малыша тяжелую форму ковида с пневмонией и дыхательной недостаточностью. Также ситуация осложнилась тем, что у мальчика в анамнезе был ряд неврологических патологий.

- К сожалению, несмотря на беспрецедентные меры, предпринятые медиками, болезнь проявила все свое коварство. Имеющиеся у мальчика множественные врожденные заболевания и атака вируса не оставили организму шансов – уточнили в минздраве.