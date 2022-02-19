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Общество19 февраля 2022 8:01

Главный федеральный инспектор региона Евстифеев сменит Омск на Краснодар

Он получил должность в «Сириусе»
Виктория КОВЕРНЕВА
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О новой кандидатуре на должность федерального инспектора пока не сообщается

О новой кандидатуре на должность федерального инспектора пока не сообщается

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации РИА «СуперОмск», главный федеральный инспектор Омской области Иван Евстифеев покидает свой пост. Свой уход он подтвердил изданию.

Известно, что кандидатура Евстифеев одобрена в федеральном центре «Сириус». При этом, должность не уточняется.

Образовательный центр «Сириус» для талантливых детей был создан на базе объектов зимней Олимпиады 2014 года. Сейчас это наукоград, в который входят научно-технологический университет, инновационный научно-технологический центр, IT-колледж, лицей, высшая школа музыки, спортивный парк.