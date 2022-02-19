Гол хоккеиста Омского "Авангарда" вывел сборную России в финал на Олимпиаде в Пекине

18 февраля в олимпийском Пекине состоялись полуфиналы мужского хоккейного турнира. В первом матче команда Финляндии взяла верх над сборной Словакии со счетом 2:0. Во второй игре клюшки скрестили команды Олимпийского комитета России и Швеции. В составе нашей сборной на лед вышли представители омского «Авангарда»: нападающие Кирилл Семёнов и Арсений Грицюк, а также защитник Дамир Шарипзянов.

В первом периоде никому из соперников счет открыть не удалось, хотя шансы, в том числе при игре в большинстве, имели обе стороны. Счет был открыт на старте второй двадцатиминутки: Антон Слепышев забил гол уже на первой минуте.

В третьем периоде шведская команда сумела восстановить равновесие. Позиционная атака принесла успех нашим соперникам – Антон Ландер завершил комбинацию партнеров.

Равный счет сохранился до конца третьего периода, а затем и овертайма. Судьбу матча решили буллиты. И лишь во второй серии бросков – всего их понадобилось 17 – победу сборной принес точный бросок в дальний угол в исполнении Арсения Грицюка.

Матч за «золото» между россиянами и финской командой состоится 20 февраля. Начало – в 19:10 по омскому времени.