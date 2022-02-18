В омских супермаркетах выросла цена на капусту и огурцы

Каждый месяц цены в магазинах меняются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-службе мэрии Омска сообщили об изменении цен в феврале. Заметно стали видны сезонный скачок стоимости белокочанной капусты - на 5%. Как уточнили специалисты, это связано с неудачным урожаем 2021 года.

В сравнении с прошлой неделей цены незначительно изменились или не изменились вообще на 45 товаров народного потребления. На молоко, колбасу, масло сливочное, макаронные изделия, сыры и хлеб цена повысилась в пределах от 1 до 2%.

- В группе непродовольственных товаров увеличилась стоимость бутылочек для кормления (на 4,5 %), детского крема от опрелостей (на 3,4 %), шампуня и стирального порошка (на 2,9 и 1,8 %), - отметили в пресс-службе мэрии.