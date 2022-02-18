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Общество18 февраля 2022 10:53

Александр Бурков сообщил, что Омский центр поддержки экспорта вошел в топ-3 по стране

Этот результат достигнут за 2021 год.
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В своем инстаграме Омский губернатор написал: «Вывод омской продукции на международный уровень - это одна из приоритетных задач, которая ставится перед Правительством области. По итогам 2021 года Омский центр поддержки экспорта вошел в топ-3 по стране. Это отличный результат! Главное направление нашей работы - системное взаимодействие с предприятиями-экспортерами. Благодаря господдержке 57 предприятий нашего региона заключили экспортные контракты почти на 60 млн долларов. Совокупный объём экспорта по итогам 2021 года превысил 1 млрд долларов».

Александр Леонидович сообщил Омский центр поддержки экспорта помог вывести на международный рынок 24 компании, которые разместили свои товары на маркетплейсах eBay, Alibaba, Amazon, Europages и Epinduo. Кроме того, сотрудники центра помогали участвовать в международных форумах и выставках, готовили необходимые документы и консультировали.