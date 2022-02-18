Омскому экс-чиновнику грозит 10 лет тюрьмы за принятые вслепую дорожные работы

Следствие считает, что стройконтроль участка дороги не проводился совсем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первомайский суд рассмотрит уголовное дело о превышении должностных полномочий экс-сотрудника управления дорожного хозяйства Омской области Анатолия Немцова.

По версии следствия, в 2019 году на участке дороги Бакбасар-Азово-Шербакуль-Полтавка не проводился стройконтроль ремонтных работ, которые осуществляло АО «Омскавтодор».

- Его действия привели к принятию и оплате фактически невыполненных работ на сумму свыше 13 млн рублей, - уточняют в прокуратуре Омской области.

Как считают следователи, Немцов переплатили подрядчику 13 миллионов рублей. Вину в совершении преступления обвиняемый не признает. Первый заместитель прокурора Омской области предъявил исковое заявление к обвиняемому о взыскании суммы ущерба в полном объеме.