В Омске двое парней угнали и сожгли машину

Один из угонщиков также хотел продать видеорегистратор из угнанной машины, но не успел. Фото: УМВД по Омской области

Сегодня, 18 февраля, сотрудниками полиции были задержаны угонщики автомобиля «Рено Латитьюд». Владелец забыл закрыть свой автомобиль, а двое юношей воспользовались моментом.

Как рассказали в УМВД, после угона парни решили посетить давнего знакомого из Каланчинска, но по пути у них закончился бензин. Молодые люди придумали продать запасное колесо, но желающих совершить покупку на трассе не нашлось. В итоге, парни решили устранить следы своего преступления: подожгли машину и попытались спустить её в реку, но и здесь неудача - автомобиль ударился об отбойник и остановился на мосту.

Задержание 18-летнего парня произошло в Калачинске, а 25-летнего омича - в Называевске. Как рассказали в полиции, это уже не первое преступление у угонщиков. Сечйчас им грозит до 7 лет лишения свободы. Пока полиция выясняет все обстоятельства совершенного преступления.