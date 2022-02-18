Шесть омичей предстанут перед судом за производство контрафактного алкоголя на 1,8 млн рублей

Преступников задержали оперативники ОЭБиПК УМВД России по городу Омску Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировский районный направлено уголовное дело, возбужденное в отношении шести омичей, которые организовали цех по производству контрафактного алкоголя.

По версии следствия, в арендуемом складе мужчины организовали цех. Там установили оборудование и подвели воду. Туда же завезли тару и спирт. Под видом производства водки, коньяка и виски смешивался этиловый спирт с водой и красителями. Весь этот состав разливали в бутылки с незаконно нанесенными товарными знаками известных производителей.

При задержании сотрудниками полиции обнаружено более шести тысяч бутылок и банок готового алкоголя, полутора тысяч литров спиртосодержащей жидкости, шестнадцати тысяч пластиковых крышек, а также свыше шести тысяч пустой стеклянной и пластиковой тары. Еще около полутора тысяч бутылок алкогольной продукции различных наименований фигуранты успели сбыть. Общая стоимость произведенного контрафактного алкоголя превышает 1,8 миллиона рублей.

Организованную группу обвиняют в незаконном предпринимательстве и незаконном использовании чужого товарного знака (статьи 171.1, 171.3 и 180 УК РФ).