Выходные в Омске будут теплыми и туманными

Атмосферное давление все эти дни будет слабо расти Фото: Михаил ФРОЛОВ

По информации Обь-Иртышского метеоцентра, в ближайшие выходные погода по омскому региону будет теплой и маловетреной.

Завтра, 19 февраля, температура днем составит -4...-9°С. В ночные часы ожидается до -19°С. Осадков не ожидается. Местами туман, изморозь. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В воскресенье, 20 февраля, дневная температура сохранится на уровне -4...-9°С. Ночью -13…-18°С, при прояснении до -24°С. Туман.

А вот в понедельник, 21 февраля, днем потеплеет до -2°С, пойдет снег. Температура в ночные часы составит -11…-16°С. Сохранится юго-западное направление ветра до 13 м/с.