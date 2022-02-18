Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 7:51

В Ленинском округе Омска закрыли пекарню за антисанитарию

С потолка осыпалась краска и не проводилась дезинфекция помещений
Ольга ЦВЕТАТИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
За последние два года школы намного чаще стали уходить на карантин

За последние два года школы намного чаще стали уходить на карантин

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Судебные приставы исполнили решение Ленинского районного суда о закрытии пекарни по адресу 10-я Комсомольская. Ранее в ходе проверки Роспотребнадзора там было выявлено множество нарушений.

Специалисты надзорного органа зафиксировали отсутствие декларации о соответствии. Также в помещении, котором выпекались изделия, осыпалась краска с потолка, из-за этого не проводилась качественная дезинфекция и уборка.

Возобновить работу предприятие сможет только после ремонта и устранения нарушений законодательства.