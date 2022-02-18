В Ленинском округе Омска закрыли пекарню за антисанитарию

За последние два года школы намного чаще стали уходить на карантин Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Судебные приставы исполнили решение Ленинского районного суда о закрытии пекарни по адресу 10-я Комсомольская. Ранее в ходе проверки Роспотребнадзора там было выявлено множество нарушений.

Специалисты надзорного органа зафиксировали отсутствие декларации о соответствии. Также в помещении, котором выпекались изделия, осыпалась краска с потолка, из-за этого не проводилась качественная дезинфекция и уборка.

Возобновить работу предприятие сможет только после ремонта и устранения нарушений законодательства.