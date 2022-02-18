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Общество18 февраля 2022 6:37

В департаменте имущественных отношений города Омска прошли обыски

Возбуждено дело в отношении неустановленных лиц
Виктория КОВЕРНЕВА
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Пока официального комментария от УМВД не поступало

Пока официального комментария от УМВД не поступало

Фото: Ксения Высотина

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, в департаменте имущественных отношений прошли обыски. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

- У нас есть уголовное дело о превышении полномочий в отношении неустановленных сотрудников департамента имущественных отношений мэрии Омска. В департаменте прошли обыски, - цитирует издание.

В полиции «КП-Омск» сообщили, что пока это дело не комментируют.