Омским бизнесменам до конца 2024 года продлят налоговые льготы

В список будут добавлены 14 новых видов деятельности, которых не было в 2020 и 2021 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омское министерство экономики сообщило об установлении минимальных ставок по упрощённой системе налогообложения еще на три года. Документ был подписан губернатором Александром Бурковым.

Минимальные ставки установлены в размере 1% для объекта налогообложения «доходы» и 5% – для объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». Этими льготами смогут воспользоваться предприниматели, которые получают не меньше 70% от одного из видов хозяйственной деятельности. Пониженные ставки по «упрощенке» установлены по 44 видам деятельности.

- Закон вступит в силу в день официального опубликования, пониженные ставки будут действовать с 1 января 2022 года, а по пищевой торговле в НТО с 1 января 2021 года, - сообщил сайт регионального правительства.