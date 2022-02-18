Омск станет главным городом празднования Дня зимних видов спорта-2022

Мероприятия общенационального праздника олимпизма, спорта и здорового образа жизни пройдут по всей стране 26 февраля.

Накануне Омск – главную площадку праздника в этом году – посетили представители Олимпийского комитета России, чтобы посмотреть место проведения праздника, согласовать все организационные вопросы. Участники делегации ознакомились со всеми локациями по 6-ти видам спорта, соревнования по которым будут организованы в рамках Дня зимних видов спорта.

Местом притяжения гостей праздника станет площадь перед спорткомплексом «Красная звезда» (ул. Масленникова, 142/1), где будет организована большая концертная программа. Торжественное открытие, участие в котором примет четырехкратный олимпийский чемпион, президент ОКР Станислав Поздняков, намечено на 11:30. Поскольку спортивное мероприятие проводится на улице, то оно не нарушает требования регионального Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

На площади развернутся 5 площадок, посвященных зимним Олимпийским играм. На стадионе в этот день пройдут соревнования по лыжным гонкам и биатлону, а на катке – по конькобежному спорту, керлингу, фигурному катанию. Также состоятся матчи по хоккею среди юношей.

Гости мероприятия смогут принять участие в мастер-классах именитых спортсменов. Ростовые куклы будут веселить детей, а все желающие смогут принять участие в увлекательных квестах на спортивную тематику, победители которых получат подарки от Олимпийского комитета России. Будут организованы и фуд-корты, чтобы гости смогли подкрепиться и погреться горячим чаем.

Апогеем празднования, которое продлится до 19:00, станет ледовое шоу с феерическим свето-музыкальным оформлением. Участие в шоу примет уроженка Омской области Полина Цурская – победительница II Юношеских Олимпийских игр в Хамаре (2016).

День зимних видов спорта проводится с 2015 года по инициативе Олимпийского комитета России в честь проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. Около 1 миллиона человек ежегодно принимает участие в традиционном спортивном мероприятии, в рамках которого проходят соревнования по снежным и ледовым видам спорта, мастер-классы и автограф-сессии известных спортсменов.