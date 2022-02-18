Омский суд оставил в силе приговор застройщику ЖК «Золотые купола» Владимиру Дрокину

Директор строительной фирмы почти 10 лет скрывался от правосудия в Испании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский областной суд оставил в силе приговор бывшему директору ООО «Сибирская промышленно-энергетическая компания» Владимиру Дрокину. Ему назначил наказание в виде 2 лет и 6 месяцев в колонии общего режим за мошенничество в особо крупном размере.

Напомним, в 2009 году ООО «СПЭК» заключило 19 договоров долевого строительства с двумя омичами на общую сумму 32,3 млн рублей. Но квартиры были проданы другим лицам. В 2011 году Дрокин был объявлен в международный розыск. В 2020 году его экстрадировали в Россию из Испании.

На суде Дрокин частично признал свою вину. Приговор ему не удалось обжаловать. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Отметим, что элитный жилой комплекс в границах улиц Тарская и Яковлева до сих пор не достроен. А у следственных органов находится еще одно уголовное дело о хищении более 1,1 млрд рублей, принадлежащих 220 дольщикам.