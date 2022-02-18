Александр Бурков провел встречу с Министром транспорта РФ Виталием Савельевым

Губернатор поблагодарил главу Минтранса за внимание к Омской области и попросил оказать поддержку для реализации важнейших инфраструктурных проектов, необходимых для развития региона. Один из них – строительство нового аэропорта «Омск-Фёдоровка». Александр Бурков пояснил, что действующий аэропорт находится в черте города, из-за чего невозможно увеличить площадь зданий комплекса. Как следствие – пропускная способность ограничена, к тому же аэропорт не может принимать и обслуживать крупные грузовые суда. Перенос аэропорта за пределы областного центра обеспечит растущий пассажиропоток, снизит отрицательное воздействие выбросов и шума при взлете и посадке самолетов, а обслуживание грузов увеличится до 150 тысяч тонн в год.

Ещё один крупный инфраструктурный проект – это строительство Северного обхода, который соединит трассы по направлению в Тюмень и Новосибирск. В проекте предусмотрено строительство дороги протяженностью 62,4 км, двух мостов, 15 путепроводов и 7 транспортных развязок. В настоящее время Правительство Омской области ведет переговоры с потенциальными инвесторами, которые готовы вложить в строительство Северного обхода более 30 млрд рублей.

Сейчас в Омске ведется активная подготовка к предстоящему первенству мира по хоккею среди юниоров до 20 лет: строятся новая арена и новые четырехзвездочные гостиницы, запланировано масштабное благоустройство прилегающей к арене территории, будет модернизирована система уличного освещения. В ходе встречи Александр Бурков и Виталий Савельев обсудили ремонт дорог в Омске в рамках подготовки к международному событию.

Также на встрече обсуждалась возможность федерального финансирования работ по реконструкции транспортной развязки у станции «Входная». Четыре путепровода введены в эксплуатацию ещё в начале 1970-х годов и сейчас находятся в аварийном состоянии, из-за чего ограничен проезд транспорта массой более 10 тонн. На реконструкцию объекта разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы.