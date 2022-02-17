Правительство Омской области принимает дополнительные меры по обеспечению жильем детей-сирот

Благодаря принятию первых изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на заседании Законодательного Собрания предусмотрены дополнительные средства в объеме 418 миллионов рублей по обеспечению жильем детей-сирот. В общей сложности (с учетом средств, предусмотренных в первоначальном бюджете) будет направлен беспрецедентный объем средств 819 миллионов рублей. Они предназначены для строительства, приобретение (включая покупку на вторичном рынке, инвестирование в строительство многоквартирных жилых домов) жилья для детей-сирот, а также на выдачу сертификатов для самостоятельной покупки квартир.

«Президентом ставится задача обеспечить жильем всех сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мы ищем разные варианты решения этой проблемы. Один из таких - принятие закона о выдаче сертификатов детям-сиротам на приобретения жилья в конце прошлого года. Такой формат предоставляет этой категории граждан возможность выбора параметров и местоположения квартир. Дополнительные средства из областного бюджета, заложенные по этой статье, позволят приобрести жилье более 90 детям-сиротам, считаю, что это весомый вклад», - отметил Губернатор Омской области Александр Бурков.

Предоставлением социальной выплаты детям-сиротам в виде сертификата на приобретение жилого помещения непосредственно занимается Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области. С учетом изменений в областном бюджете на эти цели предусмотрено 190 миллионов рублей. Как уточнил заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Роман Минуллин, размер социальной выплаты в первом квартале 2022 года составляет 1 990 824 рубля, но эта сумма может измениться, так как расчет выплаты производится на дату выдачи сертификата.