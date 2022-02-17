Мэр Омска поручил инвестору доработать проект строительства комплекса зданий у ТЭЦ-1

Новая застройка не может соперничать со зданием ТЭЦ-1 в многоплановости и яркости фасадных решений, - считают в горадмнистрации Фото: пресс-служба администрации города Омска

На совещании под председательством мэра Омска Сергея Шелеста было принято решение доработать проект строительства многофункцонального комплекса, который должен появиться на берегу Оми - в районе заброшенного здания ТЭЦ-1.

Так как объект планируют построить в историческом центре города, инвестора попросили снизить плотность застройки, а также исключить ограждение территории. При этом, в здании нужно увеличить долю офисных помещений, а также запланировать размещение детского сада.

Главным требованием участников совещания стала открытость местности, чтобы возводимые здания не закрывали обзор на объекты культурного наследия. В проекте должны быть учтены решения по благоустройству набережной с учётом расположения пешеходного моста через Омь. Также важно учесть транспортную доступность и разделить потоки движения автомобилей и пешеходов.

В мэрии подчеркнули, что после всех доработок необходимо провести общественные обсуждения возможных сценариев использования застраиваемых территорий и здания ТЭЦ-1.