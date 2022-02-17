Прокуратура вынесла представление омскому министерству образования за сосиски и консервы

При составлении меню в школьных столовых не учитывались требуемые нормы Роспотребнадзора Фото: Евгения ГУСЕВА

Региональная прокуратура огласила итоги проверок организации питания омских школьников. Специалистами выявлено более 500 нарушений законодательства, поэтому министерству образования Омской области внесены 165 представлений, возбуждены 58 дел об административных правонарушениях, в суд направлены 22 исковых заявления.

Проверка показала, что некоторые продукты питания, в том числе, рыба, молочные и мясные продукты принимались без соответствующих документов качества. При этом, детей кормили запрещенными постановлением Роспотребнадзора сосисками, консервами, грибами и кондитерскими изделиями, содержащими кокосовое и пальмовое масло.

- Не во всех случаях при реализации обучающимся пищевой продукции обеспечивалась сбалансированность рациона питания - выявлены факты несоблюдения требований к разработке меню, несоответствия фактически реализуемых блюд утвержденному меню, норм и калорийности питания, - поясняют в прокуратуре.

Теперь школьники с ограниченными возможностями здоровья получат компенсацию за бесплатное двухразовое питание.