В ОмГПУ успешно реализуется проект «Воспитатель NEXT»

17 февраля в онлайн-формате прошел очередной вебинар проекта «Воспитатель NEXT» по теме «Организация проектно-исследовательской деятельности дошкольников». Спикером вебинара выступила заведующая кафедрой педагогики и психологии детства Наталья Павловна Мурзина, а слушателями стали педагоги дошкольных образовательных организаций Омска и Омской области. «Воспитатель NEXT» проходит в рамках реализации стратегического проекта ОмГПУ «Работодатель».

На вебинаре были освещены особенности организации проектно-исследовательской деятельности дошкольников и представлен опыт работы дошкольных образовательных организаций. Также Наталья Павловна Мурзина рассказала об основных отличиях проекта от исследования.

«Проект «Воспитатель NEXT» направлен на то, чтобы помочь молодым воспитателям, имеющим стаж работы до трех лет. Перед стартом проекта мы проводим диагностику и выявляем, какие темы будут интересны педагогам. На предыдущих занятиях мы учились проектировать программы, разрабатывать тематическое планирование, чтобы в дальнейшем они могли успешно организовывать образовательный процесс. Также мы получили запрос на проведение вебинара по проектно-исследовательской деятельности, поэтому он был актуален для всех участников», – отметила Наталья Павловна Мурзина.

В финале проекта «Воспитатель NEXT» все участники будут представлять свои проекты, а также примут участие в конкурсе эссе.