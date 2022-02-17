В омскую больницу из Тары экстренно доставили 10-месячного малыша

Медики просят соблюдать все ограничения по коронавирусной инфекции Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сегодня, 17 февраля, из города Тары санавиация доставила в омскую больницу 10-месячного младенца. Как рассказали в региональном минздраве, ребенок находится в тяжёлом состоянии. У него диагностировали дыхательную недостаточностью и пневмонию. В вертолёте мальчика подключали к аппарату ИВЛ.

Известно, что мама мальчика тоже заражена коронавирусной инфекцией. После госпитализации у малыша выявили ряд неврологических патологий, которые непредсказуемы в своих проявлениях.

Помимо этого, сейчас минздрав принимает решения по поводу оказания помощи 15-летнему мальчику из Саргатского района. Его состояние пока не даёт положительную динамику и считается крайне тяжёлым.