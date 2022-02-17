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Общество17 февраля 2022 8:41

В Омске бывших военнослужащих призывают в мобилизационный резерв

Каждому резервисту будут доступны социальные гарантии
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Резервисты смогут бесплатно тренироваться в спортивных комплексах минобороны

Резервисты смогут бесплатно тренироваться в спортивных комплексах минобороны

Фото: Александр КОЦ

Омские военкоматы объявили набор омичей на включение в мобилизационный резерв. Заключить контракт Минобороны смогут только военнообязанные, пребывающие в запасе.

На время прохождения военных сборов и учебных занятий работодатели трудоустроенных резервистов смогут рассчитывать на компенсационные выплаты от государства. А вот сами омичи, заключившие такой контракт получат все социальные гарантии. В том числе, бесплатное медицинское обеспечение в военно-медицинских организациях. Дети солдата также имеют внеочередное право приёма в детские сады и школы.

- Гражданин не должен иметь судимости и второго гражданства, не должен состоять на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, - отмечает начальник отдела безопасности администрации САО Василий Костюк.