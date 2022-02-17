В Омске 23 февраля перекроют улицу Маршала Жукова

Из-за короновируса в этом году не будет традиционного парада Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 23 февраля, с 10:00 до 12:00 на улице Маршала Жукова, на участке от улицы Лермонтова до 10 лет Октября, будет перекрыто движение для автомобилей. Временные ограничения связаны с торжественными мероприятиями в честь Дня защитника Отечества.

На этот период будут действовать объездные маршруты по улицам Лермонтова, Пушкина, Подгорной, 10 лет Октября, Учебной, 30 лет ВЛКСМ, Декабристов, Думской.

Водителей и пешеходов просят обращать внимание на установленные временные дорожные указатели и информационные щиты.