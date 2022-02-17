В историческом центре Омска планируют построить жилой квартал

Обсуждение проекта проводится второй раз. И второй раз такой застройкой в «сердце» Омска не довольная большая часть участников встречи

3,5 гектара земли и заброшенное здание ТЭЦ-1, расположенные в историческом центре Омска – прямо на берегу Оми – хотят преобразовать в элитный жилой комплекс. Согласно проекту, на этом месте должны появиться три многоэтажки.

На суд общественности проект представили на онлайн-обсуждении на площадке ZOOM. Концепция строительства и, в принципе, появления в историческом сердце Омска жилого комплекса вызвали много вопросов.

Напомним, инвестором проекта выступает АО «Основа холдинг», принадлежащее семье депутата Госдумы РФ Игоря Антропенко. По представленной проектной документации на месте исторического здания должны появиться три дома, первые этажи которых отведены под общественные цели – рестораны, коммерцию, а также под детский сад на 50 мест. На остальных этажах разместят 1–4-комнатные квартиры. Для жильцов будут предназначены внутренние дворы, остальные пространства между домами – общественные. В ЖК предполагается подземная парковка на 503 места, из них меньше половины для жильцов, около 270 – для горожан. Еще 70 машино-мест может появиться возле зданий.

Омские архитекторы высказались свои предложения по проекту. Как пишет ОмскРегион, архитектор Олег Фрейдин предложил убрать центральное здание, уменьшить два оставшихся на 40–50%. При этом он предлагает отдать под жилье максимум 20–30% площади, снизив его уровень с элитного до «комфорт+».

Как пишет ТААС, частично поддержали проект представители городской администрации. В частности, главный архитектор Омска Наталья Старченкова считает, что в проекте есть много хороших аспектов и с ним можно работать.

По результатам обсуждения архитекторы и представители инвестора решили взять очередную паузу на доработку проекта.