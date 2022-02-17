Арт-объект жителя Омской области попал в народную энциклопедию необычных зданий России

Омич также сам выполняет работы по оружию в замках. Фото: Туту Арт

Как сообщает сайт «Туту Арт», средневековый замок, расположенный в поселке Политотдел Любинского района, попал в энциклопедию необычных зданий России.

Автор работы Александр Немо создавал средневековый замок на протяжении восьми лет. Все детали дворца были проработаны до миллиметров. Строитель пытался воссоздать атмосферу одиннадцатого века. Объект также имеет рыцарскую крепость, которая выполнена из кирпичного лома, камней, арматуры, обрезков труб и другого строительного мусора.

- В средние века ведь ничего не было: ни денег, ни стройкомбинатов. Находились умельцы, которые из ничего делали. Вот я и повторяю, - поделился Александр Немо.