Президент Международной федерации хоккея уверен, что проблем с организацией «молодежки» в Омске и Новосибирске не будет

Молодежный чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Омске и Новосибирске в конце года пройдет на высшем уровне, уверен президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

- В России проблем не возникает, там знают, как все организовывать, там все готово. Рассчитываем, что у нас будет достаточно команд, присоединится Белоруссия, все будет как обычно. Сотрудники IIHF должны поехать и все посмотреть, поездка отложилась. Но мы спокойны за то, что такой крупный турнир пройдет там, - сказал Люк Тардиф.