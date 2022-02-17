Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 4:38

Президент Международной федерации хоккея уверен, что проблем с организацией «молодежки» в Омске и Новосибирске не будет

Турнир пройдет с 22 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.
КомментироватьОставить комментарий(0)

Молодежный чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Омске и Новосибирске в конце года пройдет на высшем уровне, уверен президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

- В России проблем не возникает, там знают, как все организовывать, там все готово. Рассчитываем, что у нас будет достаточно команд, присоединится Белоруссия, все будет как обычно. Сотрудники IIHF должны поехать и все посмотреть, поездка отложилась. Но мы спокойны за то, что такой крупный турнир пройдет там, - сказал Люк Тардиф.