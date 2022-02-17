У кинотеатра «Маяковский» в Омске планируют поставить светофор

К проекту планируют привлекать специалистов СибАДИ Фото: Михаил ФРОЛОВ

В интервью ГТРК «Иртыш», директор департамента транспорта Вадим Кормилец, сообщил о предстоящих изменениях на аварийных участках дорог. На рассмотрение взяли перекрёсток у кинотеатра «Маяковский».

Чиновник подчеркнул, что в прошлом году на «соборном кольце» произошло девять аварий. В этих ДТП пострадали десять человек. Поэтому обезопасить этот участок дороги необходимо.

Директор также отметил, что для такого проекта понадобиться много времени и реализация ожидается только на следующий год.

Напомним, что в ходе проверок специалистами омской мэрии в 2021 году в Омске обнаружен 61 аварийный участок.