В Омске общественный транспорт начнет работать по графику через 2,5 недели

Отметим, что перебои в работе общественного транспорта наблюдались и ранее. Тогда это аргументировали маленькими зарплатами водителей, которые не хотят работать за «гроши» Фото: пресс-служба администрации города Омска

Ситуация с работой общественного транспорта постепенно начинает налаживаться. Об этом в интервью ГТРК «Иртыш» рассказал директор департамента транспорта Вадим Коломиец.

Буквально через 2 – 2,5 недели, по оценке чиновника, водительский и кондукторский составы должны восстановиться после массовой заболеваемости коронавирусом. А пока каждый шестой автобус не выходит в линию из-за отсутствия работников.

— Из-за болезни есть значительный недовыпуск в линию. И у нас - муниципальных перевозчиков, и у частных перевозчиков. Знаем, что все омичи страдают, что не все графики выходят в линию по причине неукомплектованности. Скажу, что каждый шестой график муниципального транспорта не выходит в линию из-за нехватки водителей по причине болезни, - пояснил Вадим Кормилец.