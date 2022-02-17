Экс-зампрокурора Омска Андрея Турбина подозревают во взятке за покровительство

Турбин награжден знаками «Почетный работник прокуратуры РФ» и «За безупречную службу в прокуратуре РФ» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин задержан по подозрению во взятке. Как пишет НГС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, экс-руководитель получал деньги за покровительство от представителей криминальных кругов и собственников ТЦ «Восток».

Нужно отметить, что в органах прокуратуры Турбин работал с 1982 года. Занимал должности следователя, зампрокурора Омска, прокурора управления Генпрокуратуры РФ в СФО и был заместителем прокурора Новосибирской области.

Осенью 2018 года Андрея Турбина назначили заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора. В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры НГС уточнили, что он ушел на пенсию в том же 2018 году.