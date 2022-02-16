На ремонт дорог в Омске правительство выделит 672 млн рублей

Ремонт запланирован на два года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональный минстрой и город Омск в 2022 году направит на ремонт улицы Тарской и Спартаковской 44 млн рублей. Подрядчикам предстоит выполнить работы в совокупности на 637 метрах дорожного покрытия.

673 млн рублей будет направят на ремонт улиц, работы на которых запланированы только в 2023 году. Но подрядчики уже смогут приступить к исполнению котракта в предстоящем сезоне.

Среди ремонтируемых улиц – 13 объектов: Шаронова 50 лет ВЛКСМ, Перелета, Петра Осминина, Будеркина, Бородина, Партизанская, Романенко, дублер ул. Волгоградской,75-й Гвардейской бригады, Серова, Вавилова, Интернациональная.

- Благодаря поддержке президента Владимира Путина только за последние 3 года в регионе в рамках нацпроекта было отремонтировано более 630 км автодорог. Нам впервые за долгое время стала поступать благодарность от жителей, да и я сам, как автомобилист, замечаю позитивные изменения, - прокомментировал предстоящий ремонтный сезон губернатор Александр Бурков.