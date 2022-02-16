Александр Бурков и президент «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев обсудили сроки запуска ИТ-технопарка в Омске

Правительство Омской области и «ЭР-Телеком» на протяжении нескольких лет плодотворно сотрудничают по проекту подключения к сети Интернет социально значимых объектов в поселениях и малых населенных пунктах. Стороны расширяют сотрудничество, реализуя новые «цифровые проекты». Один из них – создание в Омске ИТ-технопарка, который объединит «айтишные» компании в едином современном пространстве с развитой инфраструктурой, институтами поддержки развития стартапов, конгрессно-выставочным центром. Технопарк ориентирован на разработку новых высокотехнологичных продуктов в отраслях экономики с высоким инновационным потенциалом, а основной деятельностью резидентов технопарков станет развитие «цифровой экономики» и «цифровых производств», а также биотехнологий.

Правительство региона и «ЭР-Телеком» регулярно проводят рабочие встречи, чтобы актуализировать «дорожную карту». Очередная такая встреча с участием Губернатора Омской области Александра Буркова и президентом «ЭР-Телеком Холдинг» Андреем Кузяевым прошла сегодня.

«Благодарю вас и вашу команду за то, что наша работа носит системный характер. Я уверен, что это обязательно даст результаты. Мы внесем свой вклад в модернизацию и развитие Омской области», – сказал главе региона Андрей Кузяев.

В ходе встречи обозначено, что разработана концепция ИТ-технопарка, определена площадка под его размещение и уже ведется разработка эскизного проектирования. Якорным резидентом планирует стать «ЭР-Телеком», также в числе резидентов будут ключевые ИТ-компании региона. Запустить технопарк планируется в конце текущего года. Правительство Омской области будет оказывать всю необходимую помощь, чтобы уложиться в сроки.

Также в ходе встречи обсуждался ряд проектов и комплексных решений в области безопасности, развития интеллектуальных транспортных систем и интеллектуального городского освещения, цифровизации в сфере сельского хозяйства. В частности, компания презентовала «умную» праздничную иллюминацию. С учетом уже имеющегося большого опыта по внедрению энергоэффективного городского освещения холдинг сможет на конкурсной основе претендовать на участие в организации украшения Омска в период проведения первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет.

Губернатор уже поручил Администрации города Омска разработать и оперативно представить адресную программу для размещения праздничной иллюминации.