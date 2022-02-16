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Общество16 февраля 2022 11:00

В Омской области оштрафовали подрядчика за срыв сроков по благоустройству

Компанию обязали выплатить 5% от суммы контракта
Ольга ЦВЕТАТИЙ
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На управляющей компании были ещё множество обязательств

На управляющей компании были ещё множество обязательств

Фото: Иван МАКЕЕВ

ООО «Дом-Уют» признали виновным в нарушении условий контракта по благоустройству тротуаров в городе Исилькуль. Компания должна была завершить работы до 1 августа 2021 года.

Как рассказали в омской прокуратуре, подрядчик не спешил завершать ремонт. Органы власти установили нарушения ещё в октябре прошлого года. В отношении директора подрядной организации возбудили дело о административном нарушении.

Сумма штрафа составила 5% от общей суммы неисполненной работы - это более 300 тысяч рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.