В Омской области оштрафовали подрядчика за срыв сроков по благоустройству

На управляющей компании были ещё множество обязательств Фото: Иван МАКЕЕВ

ООО «Дом-Уют» признали виновным в нарушении условий контракта по благоустройству тротуаров в городе Исилькуль. Компания должна была завершить работы до 1 августа 2021 года.

Как рассказали в омской прокуратуре, подрядчик не спешил завершать ремонт. Органы власти установили нарушения ещё в октябре прошлого года. В отношении директора подрядной организации возбудили дело о административном нарушении.

Сумма штрафа составила 5% от общей суммы неисполненной работы - это более 300 тысяч рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.