Количество заболевших ковидом в Омской области снизилось до 1736 пациентов в сутки

Заболеваемость по всей стране тоже снижается Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пятая волна заболеваемости коронавирусом в Омской области пошла на спад. Уже второй день медики фиксируют снижение количества пациентов. По данным минздрава, за минувшие сутки положительный тест подтвердился у 1736 человек, что на 220 пациентов меньше, чем днем ранее.

При этом, основное количество заболевших предпочитают лечиться дома. Таких омичей накануне оказалось 1644.

Врачи продолжают пропагандировать прививки. Так, первый компонент вакцины получили уже 1 127 190 жителей региона, из них вторым компонентом привиты 854 290 человек.