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Общество16 февраля 2022 9:30

Ошибка бухгалтера лишила омичку зарплаты

Штраф за опечатку работницы составил 15 тысяч рублей
Ольга ЦВЕТАТИЙ
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Бухгалтер имеет как административную, так и уголовную ответственность

Бухгалтер имеет как административную, так и уголовную ответственность

Фото: Михаил ФРОЛОВ

У жительницы Омской области за долги списали всю зарплату. С таким решением судебных приставов она не согласилась и обратилась в управление.

Как оказалось, при начислении заработной платы бухгалтер не отметила специальную маркировку для идентификации тех видов доходов, которые по закону защищены от списаний. За свою ошибку она поплатилась штрафом в размере 15 тыс. рублей.

Как пояснили приставы, по закону судебные исполнители могут изымать не больше 50% от зарплаты. Но, если бухгалтер не присваивает коды при начислении зарплаты, то у работников снимают все денежные средства.