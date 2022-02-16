Ошибка бухгалтера лишила омичку зарплаты

Бухгалтер имеет как административную, так и уголовную ответственность Фото: Михаил ФРОЛОВ

У жительницы Омской области за долги списали всю зарплату. С таким решением судебных приставов она не согласилась и обратилась в управление.

Как оказалось, при начислении заработной платы бухгалтер не отметила специальную маркировку для идентификации тех видов доходов, которые по закону защищены от списаний. За свою ошибку она поплатилась штрафом в размере 15 тыс. рублей.

Как пояснили приставы, по закону судебные исполнители могут изымать не больше 50% от зарплаты. Но, если бухгалтер не присваивает коды при начислении зарплаты, то у работников снимают все денежные средства.