Омские врачи диагностировали штамм «омикрон» у новорожденного

Медики утверждают, что вакцинированные пациенты переносят болезнь легче Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый штамм коронавируса - «омикрон» не щадит даже младенцев. Об этом сегодня, 16 февраля, рассказал главврач ГДКБ № 2 Антон Пилипенко.

В Омске зарегистрирован случай, когда у 10-дневного малыша был обнаружен омикрон-штамм. Как отметил медик, ребенок заразился от матери.

- У нас такие наблюдения, что у детей до шести лет превалирует клиника острого ларингита с температурой. У детей более старшего возраста клиника проявляется бронхитом и повышением температуры. Иногда, особенно в первые сутки, наши маленькие пациенты нуждаются в кислородотерапии, - пояснил главврач ГДКБ № 2.

Между тем, омский Роспотребнадзор опубликовал данные за период с 8 по 11 февраля. За эти несколько дней новый штамм был обнаружен у 72 омичей.