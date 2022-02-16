В Омске создадут гастрономическую карту к молодёжному чемпионату мира по хоккею

В Омске более 1300 предприятий общественного питания Фото: Михаил ФРОЛОВ

К началу молодёжного чемпионата мира по хоккею, который состоится в декабре 2022 года, департамент городской экономической политики начнёт формировать гастрономическую карту.

Для этого представителям общепита, расположенных по семи гостевым маршрутам, будет необходимо разработать специальное меню. Перечень блюд и их креативные названия необходимо предоставить в ведомство к сентябрю.

По мнению специалистов, потанцевал города в гастрономическом питании совсем не раскрыт. Во время проведения чемпионата многие рестораторы сумеют заявить о себе и сформировать гастрокультуру города.