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Общество16 февраля 2022 5:11

Омский минздрав добавил 245 коек для ковидных пациентов

Расширятся профильные стационары не только в городе, но и в районах
Виктория КОВЕРНЕВА
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Неделей ранее минздрав уже увеличивал количество койко-мест почти на 500 штук

Неделей ранее минздрав уже увеличивал количество койко-мест почти на 500 штук

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 245 коек увеличится коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией. С 16 февраля 30 коек разворачивают медики в КМХЦ, 100 - в Госпитале ветеранов войн и 60 - в Родильном доме № 4.

Увеличится количество мест в стационарах районных больниц. В Большереченской ЦРБ добавят 15 койко-мест, Тарской — 20, в Исильскульской и Черлакской по 10.

На сегодняшний день коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией насчитывает 3 568 мест.