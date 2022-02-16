Зарплата водителей муниципальных автобусов выросла до 49 тысяч рублей

Водителям и кондукторам предоставляется полный социальный пакет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как сообщили в мэрии Омска, с 1 января оплату труда водителям муниципальных автобусов, трамваев и троллейбусов проиндексировали на 4,3%. Теперь их средняя зарплата составила 49 тыс. рублей.

Индексация коснулась и кондукторов. Теперь они получают 21 тыс. рублей. А вот оклад водителей электротранспорта составил 48 тыс. рублей, кондукторов - 27 тыс.

А в городской администрации подчеркнули, что последнее увеличение зарплаты работникам муниципального транспорта была в январе прошлого года. Такие изменения являются одной из мер укомплектованности сотрудников, так как сейчас на предприятиях их не хватает.