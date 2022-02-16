В Омске на маршруте №89 предложили повысить тариф до 84 рублей

Частные перевозчики сетуют на сложную экономическую обстановку и оплату банковскими картами Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональная энергетическая комиссия признала необоснованным предложение перевозчика, который работает на маршруте №89 «поселок Дальний — Лобкова», предложившего повысить тариф до 84 рублей.

Стоимость, правда, все же повысили, но до 37.2 рублей на весь 2022 год. В РЭК посчитали необоснованным повышение на еще 46.8 рублей.

Недавно пригородные маршруты №120 и № 322 повысили стоимость проезда на 10 рублей. Чиновники заступились за предпринимателя, объяснив это подорожанием содержания транспорта и ГСМ.