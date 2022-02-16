Александр Бурков возглавил региональный штаб по газификации Омской области

Участники заседания отметили, что темпы реализации программы социальной догазификации, проведение которой Президент России поддержал по инициативе «Единой России», в последнее время возросли, но являются недостаточными. Необходимо усиливать информационно-разъяснительную работу, расширять инструменты для льготников, контролировать цены на газовое оборудование.

«Президентом поставлена задача по окончанию и ускорению газификации на период до 2030 года – речь идет и о подключении новых населенных пунктов к единой системе газоснабжения. Что касается поручения до конца этого года – программа достаточно масштабная, связанная с удовлетворением тех заявок, которые будут поданы до конца этого года в населенных пунктах, где у нас уже проложен газ. Потенциально по оценкам регионов, которые провели масштабную инвентаризацию, это около 2,2 млн человек», - отметил Александр Новак.

Особое внимание, как подчеркивает Андрей Турчак, следует уделять отклоненным заявкам.

«По каждой такой заявке надо смотреть, в чем причина и чем мы можем гражданам помочь. Здесь надо включаться, прежде всего, нашему депутатскому корпусу, региональным депутатам, муниципальным, поселковым. Надо помогать людям с документами, с оформлением дома, сопровождать эти заявки до момента, пока они не будут выполнены», – пояснил секретарь Генсовета «Единой России».

Ввиду важности дальнейшего развития газового комплекса и ускорения программы догазификации в регионе Губернатор Омской области Александр Бурков принял решение лично возглавить региональный штаб по газификации. По состоянию на сегодняшний день по программе догазификации в Омской области уже подано 10 526 заявок, из них приняты 8698. Заключено 1050 договоров на догазификацию, выполнено 375 подключений.

В каждом районе Омской области, где проложены сети газоснабжения, и в Омске организованы территориальные штабы по газификации, в которые входят все газораспределительные организации в этих муниципалитетах. Газораспределительные организации периодически актуализируют пообъектный и сводный планы-графики, дополняя их новыми мероприятиями по мере поступления заявок на догазификацию.

Догазификация является бесплатной и подразумевает подведение трубопровода только до границ домовладений. На земельных участках и в домах все работы по разводке газа и подключению оборудования находятся в зоне ответственности их владельцев или жителей. Александр Бурков и члены регионального штаба обсудили с представителями Омского регионального отделения партии «Единая Россия» вопрос о дополнительной мере социальной поддержки отдельным категориям граждан на догазификацию домовладений. Депутаты фракции активно включены в работу и помогают людям с подачей заявок, подбором и оформлением документов, проводят разъяснительную работу, а также организуют встречи в общественных приемных партии.

Напомним, отправить заявку на бесплатную догазификацию можно на портале СОЦГАЗ.РФ, на портале Госуслуг, сайтах газораспределительных организаций или в их офисах.