Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 февраля 2022 11:59

Омские чиновники готовы раздать безработным 15 млн рублей на открытие бизнеса

Заявиться на субсидию может каждый омич
Ольга ЦВЕТАТИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Около 30 жителей смогут осуществить мечту

Около 30 жителей смогут осуществить мечту

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Безработные жителей Омской области могут получить до полумиллиона рублей на развитие собственного бизнеса. На эту меру поддержки в этом году запланировано 15 млн рублей.

Такую финансовую помощь от государства получат те жители, которые официально не работают и состоят на учёте в службе занятости. Также у них должен быть составленный бизнес-план, указаны сроки его реализации и вид экономической деятельности.

Нужно отметить, что за 10 лет субсидией воспользовались более 700 омичей, которые реализовали себя как предприниматели