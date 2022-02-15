Омские чиновники готовы раздать безработным 15 млн рублей на открытие бизнеса

Около 30 жителей смогут осуществить мечту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Безработные жителей Омской области могут получить до полумиллиона рублей на развитие собственного бизнеса. На эту меру поддержки в этом году запланировано 15 млн рублей.

Такую финансовую помощь от государства получат те жители, которые официально не работают и состоят на учёте в службе занятости. Также у них должен быть составленный бизнес-план, указаны сроки его реализации и вид экономической деятельности.

Нужно отметить, что за 10 лет субсидией воспользовались более 700 омичей, которые реализовали себя как предприниматели