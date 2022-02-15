В Омске новым начальником пограничного управления ФСБ назначили Сергея Махорина

Переговоры Александра Буркова и Сергея Махорина. Фото: Администрация правительства Омской области

Пресс-служба омского правительства сообщает о встрече губернатора Александра Буркова и нового начальника пограничного управления ФСБ по Омской области и Сергея Махорина. Друг другу их представил генерал-майор Сергей Стрельников.

В ходе беседы участники встречи обсудили состояние автомобильных пунктов пропуска на российско-казахстанском участке государственной границы и вопросы по обеспечению правопорядка на приграничных территориях. Губернатор в свою очередь предложил сотрудничество со стороны правительства.

- Всем, что нужно с нашей стороны, мы всегда готовы помочь и оказать поддержку, –отметил губернатор.