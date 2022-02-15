В Омске на четырёх улицах построят проекционные пешеходные переходы

Такие пешеходные переходы создают хорошую видимость пешеходов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году на четырех улицах Омска появятся новые проекционные пешеходные переходы. Они позволяют создавать для водителей хорошую видимость прохожих на расстоянии в 150 метров.

В планах чиновников строительство всего четырех таких переходов. Первый появится на пересечении улиц Сыропятская и 6-я Восточная. Второй расположиться рядом с транспортной остановкой «микрорайон Амурский-2». Также рядом с СНТ «Восток» на Окружной дороге сделают третий переход, а четвёртый планируют возле остановки «Шинный завод» на улице Будеркина.

К слову, сегодня такие же проекционные дорожки уже есть на улице Барнаульская, Красноярском тракте.