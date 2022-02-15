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Общество15 февраля 2022 10:01

Омская прокуратура обязала суд пересмотреть размер компенсации одной из пациенток за причиненный вред здоровью

После неумелого обследования кишечника женщине пришлось сделать операцию
Наталья ВИРКУНЕН
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После вынужденной операции на ЖКТ женщине собирались выплатить всего 30 тысяч рублей.

После вынужденной операции на ЖКТ женщине собирались выплатить всего 30 тысяч рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о том, что не согласилась с размером компенсации морального вреда пациентке, пострадавшей от обследования кишечника в БУЗОО «Клинический диагностический центр».

Ранее Куйбышевский районный суда города Омска, а вслед за ним судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда обязали выплатить женщине только 30 тысяч рублей за моральный вред, нанесенный медицинским учреждением.

Дело было так. в феврале 2019 года по направлению, выданному БУЗОО «Городская поликлиника № 2», женщина обратилась в БУЗОО «Клинический диагностический центр» для проведения обследования кишечника. В результате проведенной диагностики пациентке потребовалось экстренное оперативное вмешательство. Суд установил, что пациентке неверно провели диагностики, нашли изъяны в технике выполнения процедуры.

«В то же время, суд пришел к выводам о том, что выявленные нарушения оказания медицинской помощи в прямой причинно-следственной связи с исходом заболевания пациентки не состоят», - сообщил официальный сайт областной прокуратуры.

В итоге суд кассационной инстанции согласился с позицией прокуратуры о неправильном определении значимых обстоятельств и занижении размера компенсации морального вреда. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.