Омские силовики подозревают частных перевозчиков в мошенничестве с возмещением НДС

За четыре года предприниматели получили более 5,5 млн рублей налогового вычета Фото: пресс-служба администрации города Омска

По материалам сотрудников УФСБ России по Омской области возбуждено 10 уголовных дел о мошенничестве с возмещением налога на добавленную стоимость в сфере маршрутных перевозок. Как сообщают в полиции, с 2016 по 2020 год один из перевозчиков и еще несколько фигурантов дела на основании фиктивных документов, представленных в налоговую инспекцию, получили свыше 5,5 млн рублей в качестве возмещения НДС.

По версии следствия, одна из компаний предоставляла в субаренду другим предпринимателям приобретенные в лизинг пассажирские автобусы. При этом, ежемесячная аренда за пользование машиной совпадала с лизинговым платежом. Фактическими получателями микроавтобусов являлись коммерсанты, которые не имеют права на возмещение НДС.

- В свою очередь общество с ограниченной ответственностью, находящееся в общей системе налогообложения, в схему приобретения транспортных средств включено с целью незаконного получения государственных средств, - поясняют в УМВД.

В нарушении законодательства сейчас подозреваются нескольких обществ с ограниченной ответственностью и один индивидуальный предприниматель. Все они имеют непосредственное отношение к Омскому транспортному союзу. По месту их жительства подозреваемых проведены обыски.

Как сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на собственные источники, речь идёт об ООО «Альянс», которое отдало микроавтобусы в субаренду автоперевозчикам ИП ВОЙТЕНКО А.М. и ООО «ТорТранс». В первом квартале 2021 года специалисты налоговой службы обратили внимание на очередной заявленный возврат НДС в сумме 870 тысяч рублей и организовали более тщательную ревизию.