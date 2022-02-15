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Общество15 февраля 2022 9:16

В Омске памятник Бухгольцу хотят установить возле шара «Держава»

Некоторые архитекторы сомневаются в месторасположении 14-метрового монумента
Ольга ЦВЕТАТИЙ
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Иван Бухгольц заложил Омскую крепость

Иван Бухгольц заложил Омскую крепость

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Как сообщает «ОмскРегион», на заседании омского архитектурного совета был поднят вопрос о возведения памятника Ивану Бухгольцу. Скульптор Игорь Вахитов сообщил, что горсовет попросил поискать новое место для статуи.

Проект предполагает возведение 14-метровой статуи, которая должна расположиться недалеко от известного шара «Держава». Иван Бухгольц, сидящий на коне, водруженном на высокий постамент, будет направлен в сторону Иртыша. Обзор на новую статую будет открываться с разных точек – с Юбилейного моста, с противоположного берега, площади Бухгольца.

Напомним, что монумент хотели установить ещё шесть лет назад - к празднованию 300-летию Омска, но из-за нехватки финансов проект отложили на неопределенный срок. Правда и сейчас сроки изготовления и установки еще не обозначены.