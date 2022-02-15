В Омской области резко потеплеет на 30 градусов

Резкая смена атмосферного давления может спровоцировать недомогание у метеозависимых людей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Снежный циклон окутал территорию Омской области на ближайшую неделю. По данным Обь-Иртышского управления, помимо осадков регион ожидает резкая смена температурного режима.

Так, сегодня, 15 февраля, средняя температура в Омске составит около -15°С. Осадки в виде снега сопровождаются северо-западным направлением ветра.

А вот завтра, 16 февраля, в регионе ожидается заметно потепление до -8°С. Ночью без существенных осадков, в отдельных районах туман, изморозь, днем местами небольшой снег. В ночные часы похолодает до -34°С.

Однако, уже 17 февраля днем потеплеет до -°С 3, а ночью ожидается до -11°С. Изменит направление и усилится ветер – южный до 14 м/с.

В пятницу, 18 февраля днем потеплеет до -2°С. Температура ночью -5…-10°С, при прояснении до -15°С. Без существенных осадков.