В Омской области начата подготовка к весеннему обследованию дорог

Объезд автомобильных дорог, находящихся на гарантийном обслуживании, осуществляется на территории региона ежегодно после схода снега. Обследование проводятся сотрудниками Управления дорожного хозяйства Омской области совместно с представителями Сибуправтодора и организаций-исполнителей ремонтных работ. В случае благоприятной эпидемиологической обстановки к участию в мероприятии будут привлечены представители общественных организаций.

«Согласно условиям контрактов на ремонт дорог по нацпроекту, гарантия на верхний слой дорожного покрытия составляет 4 года. В ходе объезда будет выполнено обследование отремонтированных участков на наличие дефектов покрытия, обочин, дорожных знаков и разметки», – уточняет руководитель отдела организации ремонта автодорог и весогабаритного контроля КУ Омской области «Управление дорожного хозяйства» Евгений Алесюк.

По итогам обследования подрядчики получат предписания на устранение выявленных недостатков. По опыту 2021 года все 130 замечаний, обнаруженных в результате весеннего объезда региональных трасс, в течение летнего сезона были устранены.